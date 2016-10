Disney XD 00:20 bis 00:35 Trickserie Phineas und Ferb Roboter Rodeo USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Isabella will ihr "Rodeo-Clown-Abzeichen" machen; also bauen Phineas und Ferb Roboter Stiere und veranstalten ein Rodeo im Garten. Unterdessen will Doofenschmirtz auf einem Kongress den Inator-Preis gewinnen, ohne jedoch eine fertige Inator-Idee zu haben. Deshalb nebelt er alles mit seiner Nebelmaschine ein. Genau deshalb kann Candace ihrer Mutter auch das Rodeo nicht zeigen, weil sie im Nebel den Garten nicht finden können. Bis der Nebel sich gelichtet hat, ist das gesamte Rodeo bereits wieder verschwunden. Doofenschmirtz gewinnt seinen Preis durch Betrug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh