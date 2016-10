ProSieben 22:05 bis 22:30 Comedyserie Two and a Half Men Still und steif USA 2010 2016-10-18 00:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan braucht Geld für die Werbung für seine Praxis, sonst kann er bald schließen. Er wendet all seine Überredungskunst an, um Charlie anzupumpen. Und tatsächlich, sein Bruder investiert. Doch Alans Bemühungen sind nur wenig erfolgreich. Charlie trifft sich währenddessen heimlich mit Rose In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6