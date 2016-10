ProSieben 00:45 bis 01:10 Comedyserie Are You There, Chelsea? Glaubenssache USA 2012 2016-10-12 03:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dee Dee verbringt ihre Freizeit gerne vor dem Fernseher. Dabei wird es Zeit, dass sie sich endlich ins Leben stürzt und die Liebe kennenlernt. Das findet zumindest Chelsea. Als Sloane eine Party schmeißt, ist das die Gelegenheit, um einen passenden Mann für Dee Dee zu suchen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Prepon (Chelsea Newman) Lauren Lapkus (Dee Dee) Jake McDorman (Rick Miller) Mark Povinelli (Todd) Ali Wong (Olivia) Chelsea Handler (Sloane) Austin Butler (Luke) Originaltitel: Are You There, Chelsea? Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Regina Stewart Kamera: Wayne Kennan

