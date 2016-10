ProSieben 08:30 bis 08:55 Comedyserie Two and a Half Men Der Schwachkopf kriegt ein Auto USA 2008 16:9 HDTV Merken Evelyn besteht darauf, Jake das College zu bezahlen. Also muss sie herausfinden, für welchen Beruf er geeignet ist. Alan sieht daher keinen Sinn mehr in seiner Arbeit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kelly Stables (Melissa) Jon Polito (Mr. Sharipa) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman

