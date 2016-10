ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Verrückte Weiber USA 2010 2016-10-04 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Michelle lässt sich von Charlies Familie nicht abschrecken. Sie möchte weiterhin eine Beziehung mit ihm. Nicht einmal seine vielen Frauengeschichten halten sie ab. Doch als plötzlich Stalkerin Rose auftaucht, reicht es ihr. Nun will aber Charlie, dass sie zurückkommt In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Liz Vassey (Michelle) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Jim Patterson, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12