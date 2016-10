ProSieben 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Von der Hüfte abwärts tot USA 2010 2016-10-11 00:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan möchte seiner Freundin Lyndsey ein schönes Geburtstagsgeschenk kaufen. Allerdings hat er gerade wieder einmal kein Geld. Er macht also Überstunden und bietet Massagen in der Mall an. Von diesem Geld kauft er eine Perlenkette, doch sie ist eine Fälschung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Jenny McCarthy (Courtney) Ryan Stiles (Herb Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: David Richardson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 204 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 22:13 bis 00:27

Seit 131 Min. Resident Evil

Horrorfilm

kabel eins 22:55 bis 00:40

Seit 89 Min. Navy CIS

Krimiserie

Sat.1 23:30 bis 00:25

Seit 54 Min.