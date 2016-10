ProSieben 03:25 bis 03:45 Comedyserie Are You There, Chelsea? Sloanes Ex USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Schon als Jugendliche fand Chelsea Matt toll. Doch ihre Schwester Sloane war damals mit dem Traumtypen zusammen. Als sie ihn jetzt wiedersieht, flammen die alten Gefühle wieder auf. Matt und Chelsea haben ein heißes Date und kommen sich näher. Matt ist richtig gut im Bett. Doch dann hört Chelsea, dass Matt ihre Schwester bevorzugt. Wie soll sie damit umgehen? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Laura Prepon (Chelsea Newman) Lauren Lapkus (Dee Dee) Jake McDorman (Rick Miller) Mark Povinelli (Todd) Ali Wong (Olivia) Lenny Clarke (Melvin Newman) Chelsea Handler (Sloane) Originaltitel: Are You There, Chelsea? Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Robin Schiff, Brian Gallivan Kamera: Wayne Kennan