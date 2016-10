RTS Un 20:45 bis 22:35 Komödie Supercondriaque F, B 2014 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Romain Faubert n'a jamais réussi à avoir une longue relation avec une femme. A 40 ans, il est seul et sans famille. Et pour cause : la moindre bise, vecteur potentiel de maladies, déclenche chez lui un ouragan de panique. Accro au gel hydroalcoolique, ce photographe, spécialisé dans l'illustration de dictionnaires médicaux en ligne, n'a qu'un seul véritable ami : son médecin, le docteur Dimitri Zvenska, qui a de plus en plus de mal à supporter ses crises. Pour se défaire de cet hypcondriaque encombrant, celui-ci se met en tête de lui trouver une femme. Romain finit par rencontrer la soeur de Dimitri et décrète qu'elle est la femme de sa vie. Au grand dam du praticien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dany Boon (Romain Faubert) Alice Pol (Anna Zvenka) Kad Merad (Dr. Dimitri Zvenka) Jean-Yves Berteloot (Anton Miroslav) Judith El Zein (Norah Zvenka) Marthe Villalonga (La mère de Dimitri) Valérie Bonneton (Isabelle) Originaltitel: Supercondriaque Regie: Dany Boon Drehbuch: Dany Boon Musik: Klaus Badelt