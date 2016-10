Niederlande 2 23:10 bis 00:10 Sonstiges De kunst van het maken NL 2016 HDTV Merken Na 28 stimulerende jaren en bijdragen aan meer dan 4000 producties houdt het Mediafonds op te bestaan. Daar kun je zielig over doen, maar je kunt ook trots zijn en afsluiten met een hoogtepunt. En dit is precies wat het Mediafonds gaat doen! Ze organiseert als klapstuk een inspirerend festival met de titel "This is Media!" Een dankbare aanleiding om het fonds en die duizenden producties ook op televisie nog eens in de schijnwerpers te zetten. Presentator Pieter van der Wielen spreekt verschillende makers die laten zien waar vakmanschap en creativiteit toe kunnen leiden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Pieter van der Wielen Originaltitel: De kunst van het maken