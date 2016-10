Niederlande 2 15:30 bis 16:05 Sonstiges Fryslân DOK Onder Vuur, 3 jaar na de brand op de Kelders NL 2016 HDTV Merken De brand op de Kelders in Leeuwarden is alweer drie jaar geleden. Het centrum van Leeuwarden werd op 19 oktober 2013 getroffen door een brand die een grote uitwerking had op de inwoners van de Friese hoofdstad. Een brand in het hart van Leeuwarden, groot in omvang en met een dodelijk slachtoffer. Dat alles maakt de Kelders-brand tot een gebeurtenis die men bijblijft. Deze Fryslân DOK staat uitgebreid stil bij de persoonlijke verhalen achter de grote brand op de Kelders in Leeuwarden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fryslân DOK