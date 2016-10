Sky Sport Austria 13:00 bis 15:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League SK Rapid Wien - US Sassuolo, Gruppenphase 3. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Ausgeglichener geht es kaum. In Gruppe F der Europa League hat jeder Verein bisher einmal gewonnen und einmal verloren, ergo drei Punkte auf dem Konto. Dementsprechend unvorhersehbar schaut die Tabelle mit Blick auf die Finalrunden-Teilnahme aus. Mit dabei im munteren Gruppen-Kuscheln: der SK Rapid Wien. Zuletzt unterlagen die Hütteldorfer bei Athletic Bilbao mit 0:1, nun treffen die Österreicher auf den italienischen Gruppenkontrahenten US Sassuolo. Auch die Italiener mussten am vergangenen EL-Spieltag eine Niederlage einstecken, gegen Genk verloren sie mit 1:3. Kann sich der SKR mit drei Punkten gegen Sassuolo eine gute Ausgangsposition für die restlichen Gruppenspiele sichern? Kommentar: Gunther Schwarz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie