Sky Sport Austria 01:45 bis 03:45 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Schalke 04 - FC Salzburg, Gruppenphase 2. Spieltag 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Furios startete Schalke in die Europa League. Die "Knappen" spielten Nizza förmlich an die Wand, vergaßen aber das Toreschießen. Erst in der 75. Minute gelang durch einen Treffer von Linksverteidiger Baba Rahman der Befreiungsschlag. "Nach dem Tor ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen", gestand Sportvorstand Christian Heidel. Trainer Markus Weinzierl freute sich über den "hochverdienten Sieg. Wir haben sehr hoch und mutig verteidigt und sind dafür belohnt worden." Mit leeren Händen stand der Gast aus Salzburg nach dem Match gegen Krasnodar da. Die "Bullen" verloren nach überschaubarer Leistung 0:1 und Coach Oscar Garcia gab zu: "Wir hatten zu viel. In Google-Kalender eintragen