Nick 23:10 bis 00:05 Dokusoap Catfish: the TV Show Derek & Kristen USA 2012 Merken Derek hatte immer Pech mit Mädels. Dann lernte er bei Facebook Kristen kennen, und die beiden verliebten sich. Nun will Derek Kristen endlich persönlich kennenlernen, aber sie hat immer eine Ausrede. Ist Kristen Dereks Traumfrau, oder hat er wieder Pech? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16