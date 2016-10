RTL 9 22:55 bis 00:30 Sonstiges La voie du guerrier NZ, COR 2010 20 40 60 80 100 Merken Après avoir passé sa vie à s'entraîner aux combats, le guerrier le plus dangereux du monde fuit sa terre natale pour commencer une nouvelle vie. Mais rapidement, le chasseur devient la proie, et le guerrier légendaire doit entreprendre une bataille sans merci contre une redoutable bande de hors-la-loi et des assassins de son propre passé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dong-Gun Jang (Yang) Kate Bosworth (Lynne) Geoffrey Rush (Ronald) Danny Huston (Colonel) Tony Cox (Eight-Ball) Jed Brophy (Jacques) Christina Asher (Esmerelda) Originaltitel: The Laundry Warrior Regie: Sngmoo Lee Drehbuch: Sngmoo Lee Musik: Javier Navarrete Altersempfehlung: ab 18