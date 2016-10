RTL 9 22:15 bis 00:10 Actionfilm L'art de la guerre USA, CDN 2000 20 40 60 80 100 Merken Neil Shaw est un agent secret doté de qualités physiques et mentales hors du commun. Rapide, précis, d'un sang-froid et d'un courage à toute épreuve, il évolue avec une élégance discrète dans les milieux les plus divers. Homme de main du Secrétaire général des Nations unies, il opère dans l'ombre, aux ordres de Eleanor Hooks, chargée de la sécurité. Il est assisté de deux collaborateurs de confiance : l'agent Bly et la coordinatrice Novak. Six mois après une mission délicate qui a permis de relancer les négociations entre les deux Corée, Shaw est chargé par Eleanor Hooks d'enquêter sur la mort mystérieuse d'un contingent de réfugiés chinois dans le port de New York. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Neil Shaw) Anne Archer (Eleanor Hooks) Maury Chaykin (Frank Capella) Marie Matiko (Julia Fang) Cary-Hiroyuki Tagawa (David Chan) Michael Biehn (Robert Bly) Donald Sutherland (Douglas Thomas) Originaltitel: The Art of War Regie: Christian Duguay Drehbuch: Wayne Beach, Simon Barry Kamera: Pierre Gill Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 18