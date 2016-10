MTV 18:10 bis 19:00 Dokusoap Catfish: The TV Show Jarrod & Abby USA 2012 Merken Nev und Max reisen nach Albany in Georgia, um Jarrod zu helfen, seine Online-Liebe Abby endlich zu treffen. Jarrod ist geschieden, hat eine kleine Tochter und spielt Bass in einer Rockband. Er ist bis über beide Ohren in Abby verliebt, die den Fotos nach eine zierliche blonde Frau ist. Nev und Max stoßen bei Facebook auf ein weiteres Profil, wo Abbys Fotos unter anderem Namen auftauchen. Am Telefon kann Nev Abby zu einem Treffen überreden und Nev, Max und Jarrod reisen nach Mississippi zu Abby. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yaniv Schulman (Himself) Max Joseph (Himself) Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16