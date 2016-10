SWR 2 22:03 bis 23:15 Sonstiges "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Robert Musil Merken Musils Romandebüt von 1906 ist, neben einer Adoleszenzgeschichte, die moralfreie und funktionale Darstellung der Mechanismen sexueller Grenzerfahrungen bei jungen Männern. Anlässlich der Ursendung notierte der Kritiker Christan Hörburger in der 'Funkkorrespondenz': "Hier sind Stimmen zu hören, die noch einmal die versinkende k. u. k. Monarchie bar jeder Romantik ausleuchten." Martin Maurach schreibt in der FAZ: "Prügelnde Jugendliche, Amokläufe und sexueller Missbrauch an Schulen: Robert Musils 'Törleß' könnte durchaus auch heute handeln ... So kann Musil klingen in einer Zeit, die den täglich erlebten Verlust aller Sicherheiten allzu gerne wieder verdrängt." Gesendet wird erstmalig die Langfassung des "Directors's Cut" der SWR-Produktion. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michael Rotschopf (Erzähler), Stefan Konarske (Törleß), Manuel Rubey (Beineberg), Stefano Bernardin (Reiting), Florian Teichtmeister (Basini), Cornelius Obonya (Mathematiklehrer) Regie: Iris Drögekamp Musik: Michael Riessler