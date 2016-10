Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Spielräume - Nachtausgabe Wienerlied und S'Wianarliad. Über das Wienerlied in Vorarlberg Merken Das Wienerlied fand seinen Weg ins westlichste Bundesland Österreichs schon im 19. Jahrhundert und wird dort auch heute noch gepflegt. Wie kam das Wienerlied nach Vorarlberg? Wie wurde es weitergegeben? Was fasziniert Vorarlberger/innen an diesem Genre? Wie kamen typische Instrumente, wie die Kontragitarre nach Vorarlberg? Gäste im Funkhaus in Dornbirn: Die beiden Wienerliedduos Bohatsch & Skrepek (Wien) und Lari Fari (Vorarlberg), sowie die Ethnomusikologin, Musikvermittlerin und Volksmusikantin Evelyn Fink-Mennel. Sie hat lange an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien unterrichtet und geforscht und ist nun am Konservatorium Feldkirch tätig. In Google-Kalender eintragen