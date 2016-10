Österreich 1 20:00 bis 22:00 Sonstiges Kabarett direkt Simone Solga: Im Auftrag der Kanzlerin Live Merken Die deutsche Kabarettistin Simone Solga kennt sich im Leben und in der Handtasche von Angela Merkel bestens aus. In der Rolle der Kanzlersouffleuse weiß sie um die geheimsten Gedanken der mächtigsten Frau der Welt Bescheid. Seit vielen Jahren schon erklärt die Kabarettistin ihrem Publikum und Frau Merkel, wie die große Welt der Politik funktioniert, wie alles mit allem zusammenhängt und warum Männer einer Frau ruhig mal zuhören sollten. Simone Solga räumt mit den größten Vorurteilen auf und zeigt: Frauen sind witzig, Frauen sind politisch - und Frauen machen brillantes politisches Kabarett. Dafür wurde die in Gera geborene Schauspielerin und Kabarettistin im Mai 2015 in Gmunden mit dem Salzburger Stier für Deutschland ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Fellinger