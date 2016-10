Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Da capo: Im Gespräch "Das Gift des Nationalismus, droht erneut den Kontinent zu verseuchen" Merken Paul Lendvai, geboren 1929 in Budapest, war selbst einer, der nach dem niedergeschlagenen Aufstand in Ungarn seine Heimat verließ. Über Prag und Warschau kam er 1957 nach Wien. Seine Mutter blieb zurück in Budapest, weshalb der junge Jurist und Sozialdemokrat seine journalistischen Artikel über den Ostblock und den Balkan oft unter einem Pseudonym verfasste. Sein erstes Buch erschien 1969 im Fischer Verlag Frankfurt: "Der rote Balkan", ein Buch über die Zerrissenheit zwischen Nationalismus und Kommunismus. Dieses Thema begleitete Lendvai durch sein gesamtes Leben als Journalist und Publizist. Als ungarischer Jude war er mit seinem Vater verschleppt worden und konnte nur dank eines Schweizer Schutzpasses in Budapest überleben. Nach dem Krieg verhafteten ihn die Kommunisten, weil er Sozialdemokrat war. Und im Wien der 1950er und 1960er Jahre erlebte er den verdeckten Antisemitismus der Nachkriegs-Ära. Lendvai leitete in den 1980er Jahren die Osteuropa-Redaktion des ORF, war später Intendant von Radio Österreich International und ist bis heute Mitherausgeber und Chefredakteur der "Europäischen Rundschau", Leiter des Europa-Studios des ORF und Kolumnist des STANDARD. Nun hat er ein neues Buch geschrieben: "Orbáns Ungarn". Darin beschreibt er, wie aus dem einstigen Hoffnungsträger des demokratischen Aufbruchs in Ungarn, Viktor Orbán, ein autokratischer Herrscher wurde. Das Gespräch leitet Renata Schmidtkunz. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Paul Lendvai (Publizist)