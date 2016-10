Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Intrada Österreichs Musizierende im Porträt Als Vorbereitung zum Nationalfeiertag: Symphonia Austriaca novem vocum Merken Die "Intrada" versteht sich als föderalistisches Aushängeschild des "Musiklandes Österreich". Die Redakteure und Redakteurinnen aus den Landesstudios als Teil der Ö1 Musikredaktion bieten regelmäßige Überblicke über das musikalische Geschehen in ihrem Land: vom jungen Talent bis zum neuen Chefdirigenten des Landestheaters. Damit finden diese Ereignisse und die porträtierten Persönlichkeiten eine bundesweite akustische Bühne vor und können auch außerhalb ihres Bundeslandes wahrgenommen werden. So hat auch das Publikum landesweit die Möglichkeit, sich ein akustisches Bild zu machen von den Vorgängen gleichsam auf der Basis des musikalischen Geschehens in unserem Land. Vor dem Nationalfeiertag wollen wir das "aktuell Spezifische" jedes einzelnen Bundeslandes darstellen: traditionelle und "neue" Volksmusik werden hier ebenso nicht fehlen wie viele andere Arten eines spezifischen österreichischen Klanges, der sich hier zu einer "Symphonia Austriaca novem vocum" vereinigen wird, in welcher jede Stimme gleich wichtig ist. Was passiert, wenn eine Burgenländerin und eine Steirerin in Dänemark eine Gesangsausbildung machen? Sie beschließen, Lieder im Wiener Dialekt zu singen. Das klingt zwar zugegebenermaßen ein wenig seltsam, aber es funktioniert. "Die Duetten", bestehend aus der Burgenländerin Isabel Gaber und der Steirerin Michaela Kohn, schreiben ihre Lieder selbst: Es sind freche, witzige Songs, zu denen man "die Hüfte schwingen kann", wie sie selbst sagen. "Mundart Chanson" nennen sie ihre Lieder und produzieren ihre etwas schrägen Videos zu ihren Songs gleich selbst. Auf der Bühne verbreiten "Die Duetten" gemeinsam mit Bernhard Macheiner am Piano und Akkordeon und Alexander Meller am Kontrabass Wohnzimmerflair und vor allem Humor. Ein Beitrag von Alexandra Faber. In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel