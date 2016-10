Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges radioSpitzen Kabarett und Comedy Der allerletzte Tag der Menschheit. (Jetzt ist wirklich Schluss!) 2016-10-22 20:05 Merken Ein glühend heißer Sommertag des Jahres 2015 in Österreich. Das Ende ist nah. Aber man gewöhnt sich an alles. Obdachlose und Oligarchen, Minister und Masseurinnen, Publikumslieblinge und Professoren, Bauern, Knechte, Krocha, Geistliche, Talente, Kebabstandler - sie alle leben auch diesen Tag wieder so, als wäre es ihr letzter. Bis die Gratiszeitung titelt: "Kommt jetzt der Weltkrieg?". Und das ist dann doch allerhand. Aus Notwehr habe er Karl Kraus' Opus Magnum "Die letzten Tage der Menschheit" in die Gegenwart herüber gespürt, meint Hosea Ratschiller. Der österreichische Kabarettist collagiert pointierte Monologe, hintergründige Gespräche und absurde Alltagsszenen zu einem beklemmenden und zugleich amüsanten gesellschaftssatirischen Sittenbild. Dabei schlüpft er mit fabelhafter Wandlungsfähigkeit in über 40 verschiedene Rollen. Den Soundtrack steuert das Kärntner Duo "RaDeschnig" bei. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hosea Ratschiller