ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Emily USA 2013 2016-10-22 10:10 Stereo Stephen begleitet Astrid auf eine Party, weil sie findet, dass er dringend mal wieder etwas Spaß braucht. Doch er kann den Abend nicht lange genießen, weil er dank seiner telepathischen Fähigkeiten erfährt, dass seine Mitschülerin Emily in Gefahr ist. Stephen möchte Emily helfen und bittet Cara, ihn dabei zu unterstützen. Cara wird dadurch an traumatische Erlebnisse in ihrer Vergangenheit erinnert. Die Lage spitzt sich zu, als Cara ins Visier von Ultra gerät. Denn Stephen hat auf Johns Drängen hin dem Computer der Tomorrow People Zugriff auf die Ultra-Systeme verschafft, damit John frühzeitig von den Ultra-Plänen weiß. Aber Jedikiah hat dies herausgefunden und benutzt es, um Cara eine Falle zu stellen?. Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Burkely Duffield (Tyler Miller) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Danny Cannon Drehbuch: Micah Schraft, Pam Veasey Kamera: David Moxness Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12