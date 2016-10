ATV 07:55 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Das Winterfest USA 2003 Stereo Merken Emily lädt Lorelai und Rory zu einem festlichen Abendessen ein, um Richards Geburtstag zu feiern. Doch als Richards Mutter Trix aus Europa eintrifft, um ihren Sohn an seinem Geburtstag zu überraschen, durchkreuzt sie wieder einmal genüsslich alle Pläne ihrer Schwiegertochter. Emilys Stresspegel steigt noch weiter an, als Trix der Familie eröffnet, dass sie wieder nach Hartford ziehen wird. Rory versucht indessen Jess davon zu überzeugen, sie auf das Winterfest der Stars Hollow Highschool zu begleiten. Obwohl er sich anfangs vehement dagegen wehrt, ändert er seine Meinung, als er erfährt, dass sich Rory und Dean wieder nähergekommen sind?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Sheila R. Lawrence Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

