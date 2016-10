ATV 2 02:45 bis 03:25 Krimiserie Rookie Blue Riskante Beweissicherung CDN 2010 Stereo Merken Die aufkeimende Beziehung zwischen Andy und Detective Callaghan wird auf professioneller Ebene auf die Probe gestellt, als die zwei gemeinsam an einem Mordfall arbeiten. Ein Zeuge hat bei der folgenschweren Schießerei eine Patrone als Querschläger abbekommen, wobei sich diese noch immer im Kopf des jungen Manns befindet. Callaghan plädiert dafür, die Kugel als belastendes Indiz rausoperieren zu lassen, doch Andy interessiert mehr der Mensch hinter der komplizierten Beweissicherung. Sie freundet sich mit dem Kleinkriminellen an und hilft diesem, sich der Lage zu stellen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Charles Biname Drehbuch: Ellen Vanstone Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16