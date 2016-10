ATV 2 00:20 bis 01:15 Krimiserie The Closer Fahrerflucht USA 2008 Stereo Merken Brendas Team untersucht den Tod von Roy Wilkensen, der in einer kleinen Gasse überfahren worden ist. Was erst wie ein Unfall wirkt, entpuppt sich bald als Mord, denn das Opfer wurde zweimal überfahren. Wilkensen hat 1999 die Tochter des bekannten Filmproduzenten Davis Mayhan getötet, wurde vor kurzem aber auf Bewährung entlassen. Als Brendas Team erfährt, dass die Mayhans ihn seit seiner Entlassung wiederholt schikaniert haben, geraten sie in Mordverdacht. Doch dann stellt sich heraus, dass Wilkensen eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hatte, deren Begünstigte Patricia Simmons ebenfalls ein Motiv gehabt hätte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Jon Tenney (Fritz Howard) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Robert Gossett (Captain Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Arvin Brown Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12