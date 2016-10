ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Am helllichten Tag CDN 2010 2016-10-21 02:05 Stereo Merken An einem der heißesten Tage des Jahres sollen Andy und die anderen Rookies gemeinsam mit ihren Ausbildern eine Einbruchsserie verfolgen. Dov und Chris werden indessen bei einem Undercover-Einsatz als Gäste einer Hochzeitsfeier eingeschleust, während Chris selbst über einen Heiratsantrag an seine Freundin nachdenkt. Nachdem ein Dieb aus der Villa einer gut situierten Familie flüchten kann, werden Andy und Traci beauftragt, die Sicherheit der Frau zu gewähren, bis ihr Ehemann nachhause kommt. Als Traci aufgrund privater Probleme den Tatort verlassen muss, ist Andy auf sich alleine gestellt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Alex Chapple Drehbuch: Semi Chellas Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures