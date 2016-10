ATV 2 14:05 bis 15:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Amok USA 2005 Stereo Merken Jordan untersucht den Tod eines Mannes, der kurz nach der Entlassung aus dem Benford-Gefängnis an Tuberkulose starb. Dabei findet sie heraus, dass die Firma, die für die medizinische Versorgung des Gefängnisses zuständig ist, offenbar schon länger in Misskredit steht. Trotzdem gelang es bisher nicht, sie zur Verantwortung zu ziehen. Erst mit Unterstützung des Journalisten J.D. Pollack erreicht Jordan, dass sich der Staatsanwalt erneut einschaltet. Woody ermittelt indessen gegen John Bailey, der sich gleich nach seiner Freilassung aus der Haft an dem Richter rächen will, der ihn verurteilt hatte. Als bei dem Anschlag aber statt des Richters dessen Frau umkommt, droht der Rachefeldzug zu einem Amoklauf zu werden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Thomas Alexander (Uniform Cop 3) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Tim Kring, Kathy McCormick Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin