Bayern 3 05:00 bis 09:00 Magazin Bayern 3 Mega 90er Jeder Morgen ein neuer Morgen Frühaufdreher, Hit-Tipp Merken Girlbands, Boybands, Techno und Gameboy: Beim 90er Tag in BAYERN 3 am Freitag, 21. Oktober 2016 dreht sich alles um die schrille Zeit zwischen 1990 bis 1999. Ob Snap!, Britney Spears, Aqua, Fatboy Slim, Haddaway, Vengaboys oder Dr. Alban - von 0.00 bis 19.00 Uhr werden ausschließlich Hits aus diesem Jahrzehnt gespielt. BAYERN 3 lässt die 90er hochleben: Am 21. Oktober dreht sich den ganzen Tag alles um Musikphänomene, Ereignisse, Technik-Innovationen, TV- Serien, Filme und ihre Helden sowie die Modehighlights jener Zeit. Dazu spielt BAYERN 3 Non-Stop Songs aus diesem Jahrzehnt. Auf bayern3.de kann jeder beim 90er Quiz mitraten und abstimmen, welcher Song auf dem 90er Glücksrad nicht fehlen darf. Außerdem gibt es auf diesen Online-Seiten das 90er Megamix-Video und die 90er Spotify-Playlist zum Abonnieren. Unter den vier offiziellen Hashtags - der /OberAffenGeile, /90er Tag, /BAYERN3 und /Mega90er - können Fans den ganzen Tag ihre Erinnerungen und persönlichen Highlights via WhatsApp, Facebook und Twitter teilen: angefangen bei den Spice Girls über Fanta 4 bis hin zu Marusha, Events wie der Loveparade oder technischen Highlights wie dem Game Boy oder dem Tamagotchi. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sebastian Winkler , Corinna Theil, Sascha Seelemann

