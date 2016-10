NDR Info 22:05 bis 23:00 Sonstiges Jazz Special Amateure damals. Was aus Klaus Doldingers "Feetwarmers"-Kollegen Dieter Süverkrüp und Manfred Lahnstein geworden ist Merken Als Klaus Doldinger gerade 80 Jahre alt wurde, war am Rande auch von jener Düsseldorfer Amateur-Kapelle die Rede, die der gerade 17-jährige Doldinger 1953 mitbegründet hatte: "The Feetwarmers". Neben Band-Leader und Trompeter Jürgen Buchholtz spielte der spätere Meister-Saxophonist damals noch Klavier. Spätestens nach den vielen Auszeichnung bei den großen Amateur-Jazz-Festivals der mittleren 50er-Jahre galten die "Feetwarmers" als erste Adresse, wenn es um Jazz-Musik zwischen Dixieland, Chicago und Swing ging. Ein Düsseldorfer Gitarrist stieß zum Ensemble - Dieter Süverkrüp. Nach wenigen Jahren als Jazzer ist er in den 60er-Jahren in die Riege der politischen, extrem angriffslustigen Liedermacher gewechselt. Außerdem malte er, schrieb Kinder-Musicals und war für die "Sesamstraße" tätig - ein Allround-Talent. Ganz andere Wege nahm der zeitweilige "Feetwarmers"-Posaunist Manfred Lahnstein. Dieser war für kurze Zeit Bundesfinanzminister bei Helmut Schmidt und seither ein weltweit gefragter Wirtschafts- und Finanzberater. Er lehrt Management an der Hamburger Musikhochschule und wird im nächsten Jahr 80, Süverkrüp ist schon 83. Beide erzählen im Gespräch mit Michael Laages vom Alltag als Jazz-Amateur damals. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Laages