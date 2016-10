National Geographic 15:50 bis 16:40 Dokumentation Time Scanners: Baukunst in 3D Machu Picchu GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bauingenieur Steve Burrows führt ein Team von Laserscan-Experten tief in den peruanischen Dschungel, um dort die heilige Inka-Stadt Machu Picchu zu untersuchen. Mit modernsten 3D-Lasertechnik-Verfahren suchen die Fachleute Antworten auf drei Fragen: Wie konnten die Inkas eine Stadt auf einem Bergrücken errichten? Wie wurden die Terrassen konstruiert? Und wie konnte Machu Picchu mit Trinkwasser versorgt werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Time Scanners