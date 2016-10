National Geographic 09:50 bis 10:45 Dokumentation Drogen im Visier Halluzinogene USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken "Turn on, Tune in, Drop out!" - Mit diesem Slogan setzte sich Hippie-Vordenker Timothy Leary in den 60er und 70er Jahren für die Legalisierung von halluzinogenen Drogen wie LSD und "Magic Mushrooms" ein. Am Verbot der Substanzen, die nicht nur Euphorie und mystische Tranceerfahrungen erzeugen können, sondern auch bedrohliche "Horrortrips", hat das allerdings nichts geändert. Heute werden Halluzinogene zwar vor allem als Partydroge konsumiert, doch viele der Substanzen haben noch ganz andere Wirkungen: Wenn sie unter kontrollierten Bedingungen in einer Psychotherapie eingesetzt werden, lassen sie sich etwa zur Behandlung von Depressionen oder Suchterkrankungen nutzen. Auch wird derzeit in Studien geprüft, inwieweit LSD für die Schmerztherapie bei todkranken Patienten geeignet ist. Steht den Halluzinogenen also eine Renaissance im medizinischen Bereich bevor? "Drogen im Visier" prüft die Chancen und Risiken dieser umstrittenen Zukunftsoption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.