hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Carolin Emcke, "Pluralismus-Versessene" Merken Am kommenden Sonntag, 23. Oktober, wird die Journalistin Carolin Emcke mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet "Ihr Werk ist ein Vorbild für gesellschaftliches Handeln", heißt es in der Begründung der Friedenspreis-Jury. Gewalt und Sprachlosigkeit sind die Leitthemen Carolin Emckes. In ihren Essays und Büchern schreibt sie über Menschen, denen wegen ihrer Religion oder ihrer kulturellen Identität Gewalt angetan wird. Emckes Reportagen handeln beispielsweise vom Leben in Albanien oder im Gazastreifen, Irak und Ägypten, von der Not auf Haiti oder dem US-Gefangenenlager Guantanamo. Und sie hält ein Plädoyer gegen das Schweigen und für den Verzicht auf Gewalt und Rache. Im hr2-Doppelkopf erzählt Carolin Emcke, warum sie sich immer wieder für eine offene und pluralistische Gesellschaft einsetzt. Gastgeberin ist Karin Röder. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder