Kabel1 Doku 04:45 bis 05:25 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Paraguay USA 2014 2016-10-22 13:15 16:9 HDTV Merken Zu Paraguay hat Anthony Bourdain ein ganz besonderes Verhältnis: Sein Ur-ur-ur-Großvater Jean Bourdain verschwand in den 1850er Jahren in dem geheimnisvollen Land. Grund genug für Tony, Paraguay einen Besuch abzustatten und zu erkunden, wie sich die buntgemischte Gesellschaft zusammensetzt und welche kulinarischen Besonderheiten das südamerikanische Land in petto hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown

