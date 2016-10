Bayern 4 14:05 bis 16:00 Sonstiges Panorama Merken <bk>Otto Nicolai: "Die lustigen Weiber von Windsor", Ouvertüre (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Konzert d-Moll (Rainer Kussmaul, Violine; Andreas Staier, Hammerklavier; Concerto Köln)<ek><bk>Hubert Parry: "An English Suite" (Deutsche Streicherphilharmonie, Leitung: Michael Sanderling)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: Polonaise op. 77 (Martin Jones, Adrian Farmer, Klavier)<ek><bk>Johannes Brahms: Serenade A-Dur op. 16 (Concertgebouw-Orchester Amsterdam, Leitung: Bernard Haitink)<ek>. In Google-Kalender eintragen