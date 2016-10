Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Antonio Rosetti: Sinfonie Es-Dur (Litauisches Kammerorchester, Leitung: Georg Mais)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Konzertsatz C-Dur Woo 5 (Isabelle van Keulen, Violine; Münchener Kammerorchester, Leitung: Hans Stadlmair)<ek><bk>Georg Philipp Telemann: Concerto a-Moll (Yi-Chang Lian, Blockflöte; Ensemble Cordevento, Blockflöte und Leitung: Eric Bosgraaf)<ek><bk>Jean Sibelius: "Szene mit Kranichen" op. 44 Nr. 2 (Amsterdam Sinfonietta, Leitung: Candida Thompson)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Tripelkonzert a-Moll BWV 1044 (Alison Mitchell, Flöte; Angela Hewitt, Klavier; Australian Chamber Orchestra, Violine und Leitung: Richard Tognetti)<ek><bk>Malcolm Arnold: "English Dances" op. 33 (Queensland Symphony Orchestra, Leitung: Andrew Penny)<ek><bk>Joseph Haydn: Violoncellokonzert D-Dur Hob. VIIb/2 (Jean-Guihen Queyras, Violoncello; Freiburger Barockorchester, Leitung: Petra Müllejans)<ek><bk>Ottorino Respighi: "Il tramonto" (Stella Doufexis, Mezzosopran; New Hellenic Quartet)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Sinfonie Nr. 1 c-Moll (Netherlands Symphony Orchestra, Leitung: Jan Willem de Vriend)<ek>. In Google-Kalender eintragen