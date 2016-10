puls 4 22:15 bis 00:05 Actionfilm Zwei Missionare I, F 1974 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei Glücksritter hat es nach Südamerika verschlagen, wo sie in Brasilien in die Auseinandersetzungen zwischen Eingeborenen, die von ihrer Insel vor der Hafenstadt Maracaibo umgesiedelt werden sollen, der Kirche unter Monsignor Delgado und dem korrupten Gouverneur Menendez geraten. Als "Missionare" Pater J. und Pater Pedro setzen sich sich durchschlagskräftig für die Eingeborenen ein und prügeln Gauner und korrupte Beamte aus dem Amt, aus den Pantoffeln und ins Wasser und werden von den Einheimischen gefeiert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Terence Hill (Pater J.) Bud Spencer (Pater Pedro) Jean-Pierre Aumont (Delgado) Robert Loggia (Marches Gonzaga) Mario Pilar (Menendez) Salvatore Basile (Monsignor Jimenez) Maria Cumani Quasimodo (Marchesa Gonzaga) Originaltitel: Porgi l'altra guancia Regie: Franco Rossi Drehbuch: Augusto Caminito, Franco Rossi, Fausto Saraceni, Gianfranco Clerici, Nino Marino Kamera: Gabor Pogany Musik: Maurizio de Angelis, Guido de Angelis Altersempfehlung: ab 12