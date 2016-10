DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Einstand Bachs Zukunft. Die Preisträger im Fach Orgel beim XX. Internationalen Bachwettbewerb in Leipzig Merken "Beim Bachwettbewerb in Leipzig geht es um die Zukunft der Bach-Interpretation", sagt der Präsident des Wettbewerbs Robert Levin. Um diese Zukunft macht sich auch die international besetzte Jury des Bachwettbewerbs immer wieder ihre Gedanken. Aller zwei Jahre findet der Wettbewerb in Leipzig statt, aber nur alle vier Jahre im Fach Orgel. Wer hier gewinnt, darf sich "Bach Preisträger" nennen. 2016 kamen die Gewinner aus Japan, der Tschechischen Republik und aus Russland. Der Einstand stellt die Preisträger und ihre musikalischen Visionen vor. In Google-Kalender eintragen