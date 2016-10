sixx 06:10 bis 07:05 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Balthasar USA 2000 Merken Nachdem es Prue und Piper gelungen ist, bei dem letzten Kampf ein Stück aus Balthasar herauszuschneiden, sind sie nun in der Lage, eine für ihn tödliche Tinktur zusammenzubrauen. Nachdem dies erledigt ist, suchen sie aus dem "Buch der Schatten" einen Zauberspruch, mit dem sie den Dämon herbeirufen können. Da sie bestens für diese Begegnung gerüstet sind, können sie auf Phoebes Hilfe verzichten, die sich Sorgen um Cole macht, weil er seit ihrer ersten Nacht nichts mehr von sich hat hören lassen. Sie macht sich auf den Weg zu ihm. Noch immer ahnen die Schwestern nicht, dass der Staatsanwalt Cole Turner der von ihnen gesuchte Dämon ist. Prue und Piper staunen nicht schlecht, als statt Balthasar der dämonische Kopfgeldjäger Krell von ihrem Zauberspruch herbeigerufen wird. Da auch er hinter Balthasar her ist, beschließen sie widerwillig, gemeinsame Sache zu machen. Phoebe findet währenddessen Cole schwer verletzt in seiner Wohnung. Sie schlägt alle Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass er der Dämon Balthasar sein könnte, in den Wind und bittet Leo, ihn zu heilen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Prue Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Brian Krause (Leo) Julian McMahon (Cole) Scott MacDonald (Krell) Keith Diamond (Inspector Reece Davidson) Originaltitel: Charmed Regie: Noel Nosseck Drehbuch: Peter Hume Kamera: Rick F. Gunter Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12

