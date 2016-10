Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Milestones - Jazzklassiker Airto Moreira & Flora Purim. Seeds on the Ground (1971), Fingers (1973) Merken Der Schlagzeuger Airto Moreira und die Sängerin Flora Purim sind seit den 60er-Jahren ein Paar, haben in Chick Coreas legendärer Formation Return to Forever gespielt und zahlreiche gemeinsame Platten veröffentlicht. Zwei herausragende Einspielungen entstanden Anfang der 70er-Jahre: "Seeds on the ground" und "Fingers". Hier trafen Fusion Jazz, Latin Folk, psychedelische Momente, schwelgerische Melodien und explosive Improvisationen in faszinierender Weise aufeinander. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anja Buchmann