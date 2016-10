ORF 2 12:20 bis 12:50 Dokumentation Unterwegs in Österreich "Kuhle" Alm - Bergromantik trifft Wirtschaftsfaktor A Stereo 16:9 Merken Die Alm liegt im Trend! Immer mehr Menschen zieht es zur Erholung auf die Alm, entdecken die Berge als Sportstätte. Ernährungsexperten preisen die gehaltreichen Vorzüge von Almprodukten. Für Landwirte ist die Almbewirtschaftung ein zusätzliches finanzielles Standbein. Ein Fünftel von Österreichs und auch Kärntens Fläche ist als Almgebiet ausgewiesen. In Kärnten werden rund zweitausend Almen bewirtschaftet. Barbara Altersberger besuchte mit dem Kamerateam einen Sommer lang Almen im Biosphärenpark Nockberge, in der Region Millstatt und im Gailtal. Die Dokumentation zeigt die Almbewirtschaftung auf vielfältige Weise zwischen gestern, heute und morgen. Sind unsere Almen eine Kulturlandschaft oder Naturlandschaft? Die Alm als Gesundheitsfaktor, die Alm als Spezialitätenlieferant, die Alm als Wirtschaftsfaktor, die Alm als Erholungsort, wieviel Tourismus tut den Almen gut? Mutter-Kühe und bewusste Wahrnehmung des Lebensraumes Alm geben die Antwort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unterwegs in Österreich