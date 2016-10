Zee.One 20:15 bis 22:55 Komödie Papa gibt Gas - Eine Familie ist nicht zu stoppen USA, IND 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rajveer (Saif Ali Khan) ist Amerikas erfolgreichster NASCAR - Rennfahrer "RV". Seine Frau Radhika (Rani Mukherji) und die beiden Kinder sind seine größten Fans. Als Rajveer nach einem traumatischen Unfall nicht mehr an seine Erfolge anknüpfen kann, wirft ihn sein Rennstall "Speeding Saddles" raus. Die Familie ist finanziell ruiniert und muss ein neues Leben im Ghetto von New York beginnen. Um den Kindern die plötzliche Armut zu verheimlichen, behaupten sie, Teilnehmer einer Fernsehshow zu sein, bei der es darum geht, mit so wenig Geld wie möglich auszukommen. Gerade als die Familie auseinander zu brechen droht, bekommt "RV" eine letzte große Chance, sich sein früheres Leben zurückzuerobern. Wird er sein Trauma überwinden können? Das fantasievolle Familiendrama von Regisseur Siddharth Anand (SALAAM NAMASTE - HOCHZEIT, NEIN DANKE) vereint Liebe, Humor, Dramatik und Action zu erstklassiger Bollywood - Unterhaltung. Die Superstars Saif Ali Khan und Rani Mukherji brillieren nach HUM TUM - ICH & DU, VERRÜCKT VOR LIEBE erneut als ungleiches Traumpaar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saif Ali Khan (Rajveer 'RV' Singh) Rani Mukerji (Radhika) Mayank Amin (Dancer) Vic Aviles (Yellow Team Manager) Noël Baker (Race Queen / Miss Charlotte) Victor Banerjee (Subho Shekhar Rai Banerjee) Dolly Bindra (Mrs. Panoya) Originaltitel: Ta Ra Rum Pum Regie: Siddharth Anand Drehbuch: Habib Faisal Kamera: Binod Pradhan Musik: Salim Merchant, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 12