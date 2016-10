ORF 1 04:15 bis 04:55 Krimiserie In Plain Sight - In der Schusslinie Folge: 52 Adoption USA 2011 Dolby 16:9 Merken Diesmal muss sich Mary um eine schwangere Zeugin kümmern, was Mary auch dazu zwingt, sich mit ihrer eigenen Schwangerschaft auseinander zu setzen. Die junge Frau war die Geliebte eines Drogenbosses und wird nun ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Sie hat wichtige Dokumente in der Hand, hat sie doch jedes Gespräch ihres Liebhabers aufgezeichnet. Er könnte sofort der Jusitz ausgeliefert werden, wenn da nicht der gemeinsame Sohn wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McCormack (Mary Shannon) Nichole Hiltz (Brandi Shannon) Paul Ben-Victor (Stan McQueen) Frederick Weller (Marshall Mann) Kelly Overton (Grace Haddick/Grace Littleton) Faran Tahir (Ali Tavali) Grant Albrecht (A.U.S.A. Tippy Boswell) Originaltitel: In Plain Sight Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Natalie Chaidez Musik: Marc Dauer, Evan Frankfort

