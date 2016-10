ORF 1 22:30 bis 23:15 Sonstiges Was gibt es Neues? A 2016 Stereo 16:9 Merken Flexibel muss sich das Team mit Michael Mittermeier, Uli Beimpold, Leo Lukas, Herbert Steinböck und Gerold Rudle zeigen, wenn es um die Frage nach der "Gummihochzeit" geht. Oliver Baier vergibt Goodies aus dem Nationalpark-Shop anlässlich des Sendungsthemas "20 Jahre Nationalpark Donau-Auen" und freut sich auf die Promifragesteller "BlöZinger". Das Kabarettduo möchte nämlich wissen, aus welchem ungewöhnlichen Grund der Komponist Franz Liszt sich einen Hund zulegte!? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Baier Gäste: Gäste: Michael Mittermeier, Uli Beimpold, Leo Lukas, Herbert Steinböck, Gerold Rudle, BlöZinger Originaltitel: Was gibt es Neues?