ORF 1 18:30 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Die Intimitäts-Beschleunigung USA 2015 2016-10-21 05:40 Untertitel 16:9 Dolby Digital Die Freunde unterhalten sich über ein Experiment, durch das in kürzester Zeit Intimität zwischen zwei Menschen hergestellt werden kann. Sheldon und Penny stellen sich als Versuchspersonen zur Verfügung. Amy, Leonard, Raj und Emily besuchen unterdessen einen Escape-Room, ein Spiel, bei dem sie den Weg aus einem verschlossenen Raum finden müssen, während sie von einem "Zombie" bedroht werden. Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Jim Reynolds, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6