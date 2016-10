ORF 1 14:35 bis 14:55 Comedyserie How I Met Your Mother Der alte Mann und drei Umzüge USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Barney ist gegen die Hochzeit von Stella und Ted, da er befürchtet, dadurch seinen besten Kumpel zu verlieren. Um ihn von der Heirat abzubringen, versucht er zu beweisen, dass man auch mit 80 noch problemlos junge Frauen aufreißen kann. Währenddessen beginnt für Ted, Marshall, Lily und Robin ein neuer Lebensabschnitt: Marshall und Lily ziehen in ihre neue Wohnung, Ted zieht zu Stella und Robin hat einen neuen Job als Korrespondentin in Japan angenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Matt Boren (Stuart) Virginia Williams (Claudia) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Michael Shea Drehbuch: Stephen Lloyd Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart