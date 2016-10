ORF 1 10:30 bis 11:15 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Danke Marc! Der ging ins Herz D 2010 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gretchen hat den Affen gefunden, der für die ansteckende Krankheit verantwortlich ist. Jetzt kann ein Gegenmittel gegen das heimtückische Virus hergestellt werden. Alexis hingegen ist froh, nun endlich die versäumte Hochzeitsnacht nachholen zu können. Gretchen lassen jedoch die Gedanken an Marcs Zustand keine Ruhe. Sie läuft Alexis während des romantisch beginnenden Abends davon, um Marc in seiner Wohnung aufzusuchen, wo sie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt erscheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Dr. Gretchen Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Ursela Monn (Bärbel Haase) Peter Prager (Dr. Franz Haase) Nora Tschirner (Mitzi Knechtelsdorfer) Steffen Groth (Alexis von Buren) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Stephan Wagner Musik: Biber Gullatz