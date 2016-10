ORF 1 08:20 bis 08:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Jeannie auf Sparkurs USA 1969 Merken Nachdem Jeannie Tonys Finanzen mit einem ausufernden Einkaufsbummel überstrapaziert hat, legt er ihr einen strengen Sparkurs nahe. Jeannie muss versuchen, mit ihrem Haushaltsgeld auszukommen. Aber sie nimmt es mit dem Sparen etwas zu genau, und das ausgerechnet an dem Tag, an dem ein russischer Kosmonaut bei Jeannie und Tony zu Gast ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Stafford Repp (Lt. Morgan) Larry Bishop (Dick) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Oscar Rudolph Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison

