ORF 1 06:25 bis 06:50 Trickserie Biene Maja Das Konzert der Zikaden D, J 1975 2016-10-23 06:00 Merken Maja und Willi werden bei einem ihrer Streifzüge in einem unterirdischen Gang verschüttet. Auf der Suche nach einem Ausgang gelangen sie in die Höhle einer Zikade. Dieser können sie gerade noch rechtzeitig aus einer Notlage helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda

