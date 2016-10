ORF 2 04:40 bis 05:35 Magazin heute leben Wie legt man ein Biotop an? / Society-Talk mit Isabella Großschopf / Backen: Meisterpatissier Herwig Gasser serviert Mohn-Marzipan-Mousse mit Himbeersauce A 2016 Stereo 16:9 Merken Lady Sunshine & Mister Moon zu Gast im Studio: Schlager der 20er, 30er, 40er, 50er und 60er Jahre stehen auf dem Programm von Lady Sunshine & Mister Moon. Jetzt haben Elisabeth Haller und Oliver Pimpe - so heißen die beiden, die auch privat ein Paar sind - ihr Debüt-Album mit zwölf altbekannten Liedern herausgebracht. In "heute leben" berichten sie über ihre Liebe zum Schlager und präsentieren Ausschnitte aus dem Album live bei Verena Scheitz. Wie legt man ein Biotop an? "heute leben" besucht den WildnisKulturHof im Südburgenland und zeigt, wie man ein Biotop anlegt. Society-Talk mit Isabella Großschopf: Gesellschaftsreporterin Isabella Großschopf lässt die Highlights der Woche Revue passieren. Backen: Meisterpatissier Herwig Gasser serviert Mohn-Marzipan-Mousse mit Himbeersauce. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Lady Sunshine & Mister Moon (Sängerduo) Originaltitel: heute leben

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 470 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 280 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 200 Min. Daybreakers

Horrorfilm

ProSieben 03:40 bis 05:20

Seit 70 Min.